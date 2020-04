Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Was für die Schüler der verschiedenen Schulen im Havelland gilt, gilt im weitesten Sinne auch für die Kitas - eine generelle Öffnung ist noch nicht in Sicht, die geregelte Betreuung aller Kinder mit Betreuungsanspruch startet vorerst nicht - die Einrichtungen bleiben weiter geschlossen bis zum 8. Mai - heißt es vom Landkreis Havelland.

Doch Lockerungen wird es auch für den Kita-Bereich geben. So wird die Notfallbetreuung ausgeweitet. Ab 27. April haben alle Alleinerziehende sowie Familien, in denen mindestens ein Elternteil in kritischen Infrastrukturen arbeitet, Anspruch auf die Notbetreuung. Zuvor galt die Ein-Elternteil-Regel nur für jene, die im Gesundheits- und Pflegebereich beschäftigt sind. "Als Grundvoraussetzung für eine Notfallbetreuung gilt nach wie vor, dass die Sorgeberechtigten eine häusliche oder private Betreuung nicht organisieren können", heißt es dazu vom Landkreis Havelland.

Ausgeweitet wurden nun auch die Berufsfelder, für die eine Notfallbetreuung vorgesehen ist. Diese ist ab sofort möglich für Beschäftigte folgender Bereiche: Gesundheitsbereich, Erzieher oder Lehrer in der Notfallbetreuung, Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen sowie der Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung, Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr sowie nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr, Rechtspflege, Vollzugsbereich, Daseinsvorsorge für Energie, Abfall, Wasser, Öffentlicher Personennahverkehr, IT und Telekommunikation, Arbeitsverwaltung (Leistungsverwaltung), Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft, Lebensmitteleinzelhandel und Versorgungswirtschaft, Lehrer für zugelassenen Unterricht, für pädagogische Angebote und Betreuungsangebote in Schulen sowie für die Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen, Medien, Veterinärmedizin, Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs erforderliches Personal sowie Reinigungsfirmen, soweit sie in kritischen Infrastrukturen tätig sind.