BRAWO

Brandenburg an der Havel Das JUSTkultur-Team der Kirche Meßdunk teilt mit, dass die diesjährige Saison in der Kirche Meßdunk nicht, wie geplant, mit einem Konzert der Gruppe Patchwork am Freitag, 24. April, eröffnet werden kann. "Wie es mit den folgenden Terminen steht, als Nächstes wäre eine Lesung am 17.Mai auf dem Programm , werden wir noch bei den zuständigen Stellen des Landkreises Potsdam-Mittelmark herausfinden müssen", so Joachim Köhler vom Organisationsteam.