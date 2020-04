Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Spektakulärer Unfall am Sonntag in Leegebruch: Ein VW-Transporter ist am Vormittag am Kleeschlag erst gegen einen Stromkasten sowie einen Zaun geprallt und dann auf die Seite gekippt.

Wie Polizeisprecher Matthias Krüger am Montag auf Nachfrage berichtete, war dem 55-jährigen Autofahrer zuvor wegen eines Hustenanfalls schwarz vor Augen geworden. Der Mann wurde nach dem Unfall ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden an Stromkasten und Fahrzeug wurde von der Polizei mit rund 15 000 Euro angegeben.