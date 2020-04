BRAWO

Brandenburg an der Havel Einem aufmerksamen Mitarbeiter einer Pizzeria am Nicolaiplatz fiel am Sonntagabend eine ältere Dame auf, die einen verwirrten Eindruck machte.

Der Mann nahm sich ihrer an und informierte die Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass die 82-Jährige bereits durch ihren Ehemann vermisst und gesucht wurde. Die Beamten nahmen die Brandenburgerin an Bord und brachten sie wohlbehalten zu ihrem Gatten nach Hause.