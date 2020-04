Pfiffige Mitarbeiterin in Bad Belzig

red

Bad Belzig Zwei Unbekannte haben am Sonntagnachmittag in einer Tankstelle in Bad Belzig versucht mit einer falschen Banknote zu bezahlen.

Der Mitarbeiterin fielen sogleich die fehlenden Sicherheitsmerkmale auf. Sie verweigerte die Annahme des Scheins und rief die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten hatten die beiden Unbekannten jedoch die Flucht ergriffen und konnten auch nicht mehr gestellt werden. Die Banknote wurde sichergestellt. Nun ermittelt die Kripo.