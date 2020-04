Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Totalschaden am Fahrzeug verursachte ein 19-jähriger Pkw-Fahrer - er kam am Samstagmorgen, 18. April, 9.00 Uhr, in einer Linkskurve vor Premnitz von der Fahrbahn der B102 ab, das Fahrzeug überschlug sich. Alkoholisiert und wohl auch unter Einfluss von Betäubungsmittel stehend flüchtete der Fahrer gleich nach dem Unfall. Zeugen halfen derweil dem leicht verletzten Beifahrer aus dem Unfallwagen.

Die Polizei konnte den Fahrer stellen. Während der Beifahrer zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde, musste der Fahrer zur Abgabe einer Blutprobe dort hin.