HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein Dieb hat sich Ende vergangener Woche bei einem Einbruch in Hennigsdorf offenbar selbst verletzt.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte ein Unbekannter in der Nacht zu Freitag versucht, in einen Bungalow an der Hafenstraße einzubrechen, in dem er mit einem Hammer die Sicherheitsglasscheibe der Gartenlaube einschlug und im Anschluss die Scheibe komplett entfernte. "Dabei verletzte sich der Einbrecher vermutlich, denn die Polizei konnte Blutanhaftungen an der Scheibe feststellen", heißt es im Pressebericht der Inspektion Oberhavel. Aus dem Bungalow wurde nichts entwendet. Der Schaden wurde auf rund 300 Euro geschätzt.