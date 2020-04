GZ

Gransee (MOZ) 45 Töpfe mit Thuja-Pflanzen sind am Wochenende aus dem Außenbereich eines Verbrauchermarktes an der Templiner Straße in Gransee gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen. Der Bereich war mit einem Bauzaun und Schlössern gesichert. Der Schaden wird mit rund 200 Euro beziffert.