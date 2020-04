Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Ab 22. April gelten die Lockerungen der Eindämmungsverordnung gegen die Ausbreitung des Coronavirus auch in Rathenow. Doch die Stadtbibliothek wird mit diesen Lockerungen am Donnerstag zu den regulären Öffnungszeiten dennoch nicht öffnen können. Stadtsprecherin Anne Kießling dazu: "Die geforderten Hygienemaßnahmen müssen erste ergriffen und umgesetzt werden, um die Mitarbeitenden der Bibliothek und die Nutzer zu schützen".

Eine Plexiglasscheibe an der Ausleihtheke soll installiert werden. Die wurde nun bestellt. Je nach dem wie zügig die Lieferung und Installation erfolgen wird, kann die städtische Einrichtung am Montag 27. April oder erst am 4. Mai öffnen. "Der Wunsch der Stadtverwaltung ist es die Bibliothek zeitnah den Bürgern zugänglich zu machen", so Kießling weiter.

Des Weiteren werde der Bibliothek Desinfektionsmittel und Mundschutz für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. "Der Einlass wird beschränkt. Nur drei Personen dürfen zeitgleich in die Bibliothek." Markierungen auf dem Boden und Absperrbänder sollen auf die nötigen Abstände hinweisen sowie das Warten in einer Schlage regeln.

Die bisher ausgeliehen Medien werden weiter verlängert und brauchen erst nach der Wiederöffnung abgegeben werden.