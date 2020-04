BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Zahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle ist in Brandenburg an der Havel über das Wochenende nicht gestiegen. Damit liegt die Zahl der Infizierten seit Mittwoch bei 49.

Auch die Zahl der in angeordneter häuslicher Quarantäne befindlichen Bürger sinkt. Sie liegt am Montag, 20. April, bei 65. Am Freitag waren es noch 72. 14 Personen befinden sich davon aktuell in stationärem Aufenthalt. Vor dem Wochenende waren es 17. Als genesen gelten mittlerweile 29 Personen.