Fischwilderei in Velten

HGA

Velten (MOZ) Zum Verdacht der Fischwilderei ermittelt die Polizei nun in Velten.

Dort war den Beamten am Sonnabend angezeigt geworden, dass noch zwei unbekannte Personen eine Reuse mit einem Schlauchboot in das dort angrenzende Gewässer gestellt hätten. Durch Beamte der Wasserschutzpolizei konnte die benannte Reuse und das zum Aufstellen verwendete Schlauchboot ausfindig gemacht und sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen konnten jedoch nicht bekannt gemacht werden, teilte die Polizei am Montag mit.