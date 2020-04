Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Seit Montag, 20. April, ist für eine Krankschreibung wegen Erkältungssymptomen wieder ein Praxisbesuch notwendig. Darüber ist der Hausärzteverband Brandenburg sehr verärgert.

"Eine sinnvolle Maßnahme zur Bewältigung der Corona-Krise und zum Schutz ambulant tätiger Ärzte und ihrer Mitarbeiter ist ab heute nicht mehr gültig. Damit wird die ambulante Versorgung in Gefahr gebracht", sagt Karin Harre, Landesvorsitzende des Hausärzteverbands. In den vergangenen Wochen war es möglich, sich bei leichten Atemwegsinfekten telefonisch für 14 Tage krankschreiben zu lassen. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Krankenkassen und Ärzten habe nun entgegen der Empfehlung der Mediziner entschieden, dass Patienten mit Erkältungssymptomen für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wieder in den Praxen erscheinen müssen.

"Durch diesen Schritt werden mögliche Coronavirus-Träger überflüssigerweise in die Praxen kommen", befürchtet Karin Harre. "Wir können die Trennung von eventuell Infizierten und denen, die aus anderen medizinischen Gründen zu uns in die Praxen kommen, weniger gut koordinieren."

Auch die Ansteckungsgefahr für Ärzte und Praxispersonal steige. Zumal mit Schutzkleidung sehr sparsam umgegangen werden müsse. Der Hausärzteverband richtet deshalb einen Appell an die Patienten: "Bitte machen Sie einen telefonischen Termin mit der Praxis aus. Falls Sie telefonisch nicht durchdringen, informieren Sie sich bitte beispielsweise über die Arztsuche der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg über die jeweiligen Praxissprechzeiten."

In vielen Praxen sei die letzte Stunde der Öffnungszeit die Infektsprechstunde. "Bitte tragen Sie eine Alltagsmaske, am besten aus festem Baumwollstoff, wenn Sie Ihre Arztpraxis aufsuchen", ergänzt Karin Harre. Sie betont, dass die bisherige Bekämpfung der Krise eine riesige Herausforderung für jede einzelne Praxis sei. "Es sollte in dieser Situation nicht mit neuen Maßgaben für Patienten und Ärzte herumexperimentiert werden."

