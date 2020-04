Sandra Euent

Schönwalde-Glien (BRAWO) Auch die Veranstaltungen des kreativ e.V. in Schönwalde-Glien müssen auf Grund der Corona-Einschränkungen abgesagt oder verschoben werden. Zunächst betrifft die Absage Veranstaltungen bis einschließlich Juni.

Darunter fällt die Ausstellungseröffnung mit Bildern von Claudia Hausotter am 25. April, das Boule-Turnier, das für den 26. April geplant war, der Tanz in den Mai am 30. April, der Kunst- und Hobbymarkt am 16. und 17. Mai und die Ausstellungseröffnung mit Werken von W.E. Schrader am 6. Juni.

Da weiterhin auch die Theatergruppe nicht proben kann, müssen schweren Herzens auch alle für die Saison 2020 geplanten Aufführungen abgesagt werden (13., 21. und 27. Juni, 1., 9. und 16. August, sowie 12. und 13. September).

Wie Vereinsvorsitzende Karla Ehl außerdem mitteilte, ist natürlich auch der normale Kursbetrieb mit Malen, Töpfern, Nähen, Filzen, Boule Spielen und über Literatur diskutieren zur Zeit nicht möglich.