Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Das Handy defekt, kein Haartrimmer im Haus, den Anschluss an die Frühjahrsmode verpasst. Und keine Abhilfe im Einzelhandel möglich. Das Corona-Virus hat unser gewohntes Leben mächtig durcheinander gebracht. Auch wenn die Probleme eines traurigen Konsumenten sehr klein sind im Gegensatz zu Erkrankten und Existenzbedrohten.

"Ich bin froh, dass wir bei der Eindämmung der Pandemie dank des Verhaltens der Bürgerinnen und Bürger ein gutes Stück vorangekommen sind", hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke nach der Kabinettssitzung am Freitag erklärt und "erste Erleichterungen" in dem mit Bund und Ländern vereinbarten Rahmen angekündigt. "Geschäfte können wieder öffnen und wir gehen die ersten Schritte bei der Öffnung der Schulen. Auch Museen, Ausstellungshallen und Bibliotheken können wieder öffnen", hieß es aus der Staatskanzlei. Für den Umsatz herbei sehnenden Einzelhandel gilt: "Über die bisherigen Regelungen hinaus dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern bzw. Geschäfte, die ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmetern reduzieren, unter strikter Beachtung der erforderlichen Hygienestandards, der Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von Warteschlangen ab dem 22. April 2020 generell wieder öffnen. Diese Lockerung gilt auch für Einkaufszentren (Malls/Shopping-Center) entsprechend. Dabei gilt die Bezugsgröße für die 800 Quadratmeter für die einzelnen Geschäfte. Aber: Das Center-Management verantwortet die Einlasskontrollen und Hygiene-Maßnahmen. Abstandsregeln müssen gewahrt bleiben, Warteschlangen und Menschenansammlungen auf engem Raum sind zu unterbinden."

Centermanagerin Katja Mehlhase bestätigt für die Sankt-Annen-Galerie: "Ja, ein Großteil unserer Geschäfte wird ab Mittwoch wieder öffnen, Media Markt voraussichtlich ab Freitag. Wegen der Einlasskontrollen und Hygienemaßnahmen stimmen wir uns mit Gesundheitsamt und Ordnungsamt ab. Leider lassen die vor drei Wochen bestellten Desinfektionsspender auf sich warten."

Beetzsee-Center-Manager Uwe Roß: "Neben denen, die ohnehin offen haben wie real und hagebau, werden auch weitere Händler ab Mittwoch öffnen. Adler wird seine Fläche reduzieren und Möbel Roller auf jeden Fall den Abholservice von 10 bis 17 Uhr beibehalten."

Eckhard Knaack, Centermanager des EKZ-Wust: "Unsere Geschäfte werden – wenn auch in teils veränderter Fläche – ab Mittwoch für den Publikumsverkehr wieder zur Verfügung stehen. Gemäß der Verordnung. Es kann nicht von Null auf Hundert gehen, sondern wird gemäßigt stattfinden, um keinen Rückschlag zu erleben."

Thomas Krüger, Geschäftsführer der STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH: "Hier sind alle glücklich, dass die Geschäfte wieder aufmachen können und der Kundenverkehr in Gang kommen kann. Die Öffnung wurde herbeigesehnt, kommt aber sehr plötzlich. Dennoch sind alle Händler der Innenstadt darauf vorbereitet, unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften ihre Geschäfte zu öffnen. So sind Abstandsbänder auf den Boden geklebt, die Wegeführung durchs Geschäft vorgegeben oder es wird in kleineren Geschäften auf Einzeleinlass gesetzt. Allerdings rechnen wir in den ersten Tagen mit keinem Ansturm, sondern mit Zurückhaltung einiger Brandenburger."