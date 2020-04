MOZ

Strausberg (MOZ) Eine Wiesenfläche von 200 bis 300 Quadratmetern hat am Sonntagabend in der Nähe der Kleingartenanlage "Am Weiher" in Strausberg gebrannt.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen. Der Schaden betrage ungefähr 300 Euro., wie die Polizei mitteilt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.