MOZ

Diensdorf-Radlow (MOZ) Ein Kradfahrer ist am Sonntagabend augenscheinlich mit erhöhter Geschwindigkeit den Uferweg in Diensdorf-Radlow entlanggefahren.

Zeugen riefen daher die Polizei. Nachdem der Kradfahrer mit der Umfriedung eines Grundstückes kollidierte, versuchten der Fahrer und sein Beifahrer das Kennzeichen vom Krad zu entfernen. Als dies nicht gelang, flüchteten sie.

Polizeibeamte konnten den 22-jährigen Fahrer schnell ermitteln. Als sie ihn zur Rede stellten, bemerkten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein entsprechender Test zeigte einen Wert von 1,6 Promille an. Für den Fahrer folgte nun eine Blutentnahme durch einen Arzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.