Klaus D. Grote

Sachsenhausen (MOZ) Am Bahnhof Sachsenhausen sind neue Stellplätze für Fahrräder und Autos entstanden. Damit komme man dem gewachsenen Bedarf nach, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Denn seit die Regionalbahn RB12 von und nach Templin seine früher lange Haltezeit am Bahnhof Oranienburg verkürzt hat und bis zum Bahnhof Ostkreuz verlängert wurde, sei die Strecke immer stärker nachgefragt. Viele Pendler schließen ihr Rad am Bahnhof an und nutzen dafür vor allem die Geländer am Bahnübergang. Radfahrende Pendler, die den Bahnhof täglich nutzen, hatten mehr bessere Abstellmöglichkeiten gefordert.

Jetzt stehen 26 Stellplätze mit Bügeln zur Verfügung. Eine Überdachung schützt die Fahrräder. Die Dächer sind Modulteile der abgebauten Fahrradabstellanlage am Bahnhof Oranienburg. Sie waren beim Stadthof für die weitere Nutzung zwischengelagert.

Neben dem Platz für Zweiräder wurden mit der Neugestaltung auch fünf neue Pkw-Stellplätze am Bahnhof Sachsenhausen geschaffen. Für eine bessere Ausleuchtung seien Lichtmasten versetzt worden, teilte die Stadtverwaltung mit.