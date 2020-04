MOZ

Gottesgabe Zwei Radfahrer wollten am Sonntag, gegen 14 Uhr die B167 überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer, der von Gottesgabe in Richtung Neuhardenberg fuhr. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Bad Saarow. Ihre Begleitung wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. Der 19- jährige Motorradfahrer kam mit mehreren Verletzungen in das Strausberger Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die B167 an dieser Stelle voll gesperrt.