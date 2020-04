MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zu einem Brand in der Beeskower Straße in Eisenhüttenstadt ist es am Sonntagabend gegen 21 Uhr gekommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort ein Nebengelass in Brand. Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die Straße komplett gesperrt bleiben.

Spezialisten der Kriminaltechnik übernahmen die Brandortuntersuchung.