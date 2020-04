Anett Zimmermann

Seelow (MOZ) Nach den angekündigten zwei Tagen Pause hat der Krisenstab am Montag wieder einen aktuellen Lagebericht zur Situation im Landkreis veröffentlicht.

Demnach kamen seit Freitag drei bestätigte Fälle hinzu. Als Genesen gelten aktuell 87 Personen, 67 als erkrankt. Zudem sind bisher zwei über 80-jährige Risikopatienten im Krankenhaus Strausberg gestorben. Elf Menschen werden zurzeit in Krankenhäusern in Märkisch-Oderland behandelt, darunter fünf auf Intensivstation.

Auch die Zahl der Verdachtsfälle steigt weiter an. Am Montag waren es insgesamt 1572 und damit 24 mehr als am Freitag. Die begründeten Verdachtsfälle werden auf 714 beziffert. 858 Kontaktpersonen zeigten keine Symptome. Die häusliche Isolation wurde seit Auftreten der ersten Verdachtsfälle Ende Januar bisher für 1399 Personen angeordnet, 1169 konnten daraus wieder entlassen werden. Damit befinden sich aktuell 230 Menschen in Quarantäne. Die Zahl der bisher veranlassten Abstrichuntersuchungen wurde auf 985 beziffert.

Die Lageentwicklung für den Kreis wird seit Donnerstag als unverändert bezeichnet. Die Ausbreitung des Virus und die steigende Zahl der Erkrankten wird jedoch weiterhin als Gefahrenschwerpunkt benannt. Unterdessen verwies Pressesprecher Thomas Berendt darauf, dass das Landesgesundheitsministerium zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie den Start der Badesaison 2020 vom 15. Mai auf den 13. Juli verschoben hat.