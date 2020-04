MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Polizei hat am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr den Fahrer eines BMW in der Neue Brückenstraße in Eisenhüttenstadt bei einer Verkehrskontrolle gestoppt.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv aus, woraufhin eine Blutentnahme durch einen Arzt erfolgte. Der 33-jährige Fahrer legte den Beamten einen Führerschein vor, der jetzt näher geprüft werden muss, da er augenscheinliche Fälschungsmerkmale aufwies.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.