Brandenburg (MOZ) Eine Bushaltestelle tief in Brandenburg. Zwei Männer reden über Gott und die Welt, über sich selbst und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Zwei Personen, nur auf sich selbst reduziert.

Die Folgen des neuen rbb-Experiments "Warten auf’n Bus" wurden in Zeiten vor Corona gedreht. Doch das entschleunigte Setting mutet seltsam aktuell an: Weil es in ihrem Dorf keine Kneipe mehr gibt, sitzen die beiden End-Vierziger Hannes (Ronald Zehrfeld) und sein Freund Ralle (Felix Kramer) in einem Wartehäuschen, trinken Bier und philosophieren auf ihre ganz eigene Art über das Leben. Die Landschaft vor und hinter ihnen ist offen und bietet nirgendwo Schutz – und genau so reden sie auch miteinander.

"Wir drehten acht Woche auf dem platten Land. Man schaut die ganze Zeit auf eine riesiges Grünkohlfeld und Windräder", erinnert sich Ronald Zehrfeld. "Diese reduzierte Kulisse der Bushaltestelle irgendwo im Nirgendwo bietet viel Nähe. Es entsteht schnell eine Tiefe."

Dazu kommt, dass sich die beiden Darsteller schon lange kennen. Zehrfeld und Kramer waren gemeinsam auf der Schauspielschule "Ernst Busch", haben die verrückten 1990er-Jahre in Berlin erlebt, sind heute gut befreundet. "Da kommt dann so eine Metaebene der Vertrautheit dazu, die echt ist", erklärt Zehrfeld.

Er spielt in der Mini-Serie einen ehemaligen LPG-Landmaschinen-Schlosser, der seit einem Unfall Frühinvalide ist. So oder so ist seine Figur im Widerspruch zu seiner enormen Physis psychisch eher zart und manchmal etwas depressiv. Für den Zuschauer ist es schön, die vermeintlich harte Männerschale aufplatzen zu sehen.

Wie schafft man es, als alleinstehender Langzeitarbeitsloser nächtliche Panikattacken zu bewältigen, ist eine der Fragen, die in einer guten Balance aus Humor und Tiefe geklärt werden wollen. Und Ralle, ehemals Tagebau-Ingenieur, dessen einstiger Arbeitsplatz nun eine Seenlandschaft ist, gesteht seinem Freund nicht ohne Scham, dass er eigentlich viel lieber Tänzer geworden wäre.

Wie es sich anfühlt, wenn Träume zerplatzen, hat Zehrfeld selbst erlebt. Mit elf Jahre wurde er DDR-Jugendmeister im Judo. Er stand im Olympia-Kader, als die Wende kam. Sein Sport-Stützpunkt wurde aufgelöst, für die West-Mannschaft war er ein Jahr zu jung. "Für mich brach eine Welt zusammen", erinnert er sich. "Dafür konnte ich reisen, mich selbst verwirklichen. Ich hatte das Glück, in einem Alter zu sein, in dem man noch keine Verantwortung hatte, in dem man das alles nur naiv beobachten konnte. Wir Jungen lebten wie im Zeitraffer. Für uns war damals plötzlich kein Berg zu hoch, kein Fluss zu breit. Ich habe eben nicht in einer LPG gearbeitet und meinen Job verloren", sagt der Sohn zweier Interflug-Angestellten.

Irgendwann erfährt der Zuschauer, warum sich Hannes und Ralle in der Bushaltestelle treffen. Für sie war sie "dit Tor zur Welt, die verdammte Schnittstelle zwischen Pampa und intelljentet Leben", als die beiden Freunde noch zur Arbeit, in die Stadt oder sogar in den Urlaub fuhren. "Es geht nicht um zwei Sozialschmarotzer", betont Zehrfeld. "Die beiden haben unverschuldet die Jobs verloren, haben ihre Ehen an die Wand gefahren. Das alles verarbeiten sie mit Hilfe ihrer Freundschaft. Die Themen, die sie bearbeiten sind dabei aber universell."

So erinnert "Warten auf’n Bus" an ein Kammerspiel. Es setzt ganz auf die kraftvollen und sprachwitzigen Texte von Oliver Bukows-ki, der vor allem als Theater- und Hörspielautor bekannt ist. "Mitten in einem Gedanken drängt schon der nächste nach", beschreibt der vielfach preisgekrönte Dramatiker aus Cottbus seine Dialoge. "Man unterbricht sich, wird durch ein Wort oder eine Formulierung animiert, und weiter geht’s in anderer Richtung."

Die Themen seien dabei vielfältig, sie reichen vom neu heraufziehenden Faschismus bis hin zur Liebe in ihren nachlassenden Möglichkeiten. Dazu hat Bukows-ki Hannes mit einem Faible für Sprichworte und Lebensweisheiten ausgestattet. Ob Aristoteles, Schlager, Werbeslogan: Hannes ist nichts zu trivial, um ihm nicht doch noch eine eigene Einsicht abzupressen. Dazu kommt die Mundart direkt aus der brandenburgischen Seele.

"Als ich das Drehbuch gelesen haben, war ich sofort begeistert und wusste: Da will ich unbedingt mitspielen. Da finde ich mich wieder", sagt Zehrfeld. Er selbst wurde in Berlin-Schöneweide geboren. Sein Spielplatz waren die Straßen und Hinterhöfe eines nicht mehr existierenden Industriegebietes.

Zehrfeld, der heute mit seiner Freundin und der elfjährigen Tochter in einer umgebauten Ladenwohnung in Prenzlauer Berg lebt, wollte eigentlich Lehrer werden. Bei einem Schauspielworkshop entdeckte er eher zufällig die Freude am Spielen. Schon während seiner Studienzeit holte ihn Peter Zadek ans Deutsche Theater. 2005 besetzte Dominik Graf ihn in seiner preisgekrönten Kinoproduktion "Der Rote Kakadu". In der Fernsehserie "Weißensee" mimte Zehrfeld einen Pfarrer im Widerstand. In Christian Petzolds Drama "Barbara" spielte er an der Seite von Nina Hoss einen in die DDR-Provinz versetzten Kinderarzt.

Privat habe er eigentlich die Nase voll davon, den Osten zu erklären, gesteht der 42-jährige Grimme-Preisträger. Man könne das sowieso nicht in zwei Sätzen beschreiben. Aber als Schauspieler mit Ost-Sozialisation könne er ein Gefühl vermitteln. "Auch 30 Jahre nach der Wende gibt es viele ungeklärte Fragen. Anhand dieser beiden Figuren in der Bushaltestelle kann man so viel verhandeln", findet Zehrfeld. "In ,Warten auf’n Bus’ erklärt sich der Osten endlich einmal selbst."