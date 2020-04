Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Auf frischer Tat ertappt, titelt die Polizei in einer Meldung. Eine Personengruppe sei in der Unterführung des Bahnhofs Rathenow am Samstag gegen 23.00 Uhr beobachtet worden. Sie hätten die Wände beschmiert. Die Polizei konnte zwei Jugendliche in der Nähe stellen, die Farbrückstände an Händen und Kleidung aufwiesen. Die Beamten fanden bei den 16 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen zudem mehrere Stifte. Ein Strafverfahren wurde gegen sie eingeleitet.