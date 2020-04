Sandra Euent

Schönwalde-Glien (BRAWO) Ein Motorradfahrer ist am frühen Samstagabend in der Nähe des Schönwalder Ortsteils Pausin gestürzt und hat sich so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Motorradfahrer befuhr die Brieselanger Straße in Richtung Pausin als er in einer Kurve über einen Stein fuhr, dem er nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Der 25-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und rutschte noch einige Meter über die Fahrbahn. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.