Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Nach versuchter gefährlicher Körperverletzung sucht die Polizei Zeugen, die den Vorgang beobachtete haben. Am Ostersonntag, 12. April sei es gegen 12.50 Uhr zu einem Beinahe-Unfall am Kreisverkehr in der Großen Milower Straße gekommen. Ein Havelländer, syrischer Staatsangehörigkeit, wollte mit seinem Rad die Einmündung zum Grünauer Weg überqueren. "Ein Kleinwagen, der sich vom Grünauer Weg näherte, soll angehalten haben, woraufhin der 50-Jährige Radfahrer weiterfuhr, um die Straße zu überqueren. In diesem Moment soll der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin Gas gegeben haben und genau auf ihn zu gefahren sein", wird der Hergang im Polizeibericht geschildert. Der Mann mit dem Rad habe sich knapp retten können.

Der Kleinwagen soll mit blauer bis schwarzer Farbe beschrieben sein. Er fuhr weiter stadteinwärts. Zwei weitere Fahrzeuge kamen ebenfalls aus dem Grünauer Weg, hielten aber an.

Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Havelland fragt nun: Wer hat den Vorfall am Ostersonntag beobachtet und kann Angaben dazu. Hinweise können an die Polizeiinspektion Havelland unter der Telefonnummer 03322/2750 gerichtet werden.