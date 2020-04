red

Frankfurt (Oder) Im Rahmen von Bauarbeiten an Bahnbrücken in der Birnbaumsmühle in Frankfurt (Oder) kommt es ab dem heutigen Montag für zirka 12 Wochen zu Veränderungen auf den Buslinien 980 und N1 der Stadtverkehrsgesellschaft (SVF).

Die Buslinie 980 verkehrt in beiden Richtungen zwischen Rathenaustraße und Erlengrund über Simonsmühle, Treppenberg, Klingetal, Treppenberg, Simonsmühle, Otto-Nagel-Str., Immenweg, Westkreuz und Birnbaumsmühle.

Der Halt Kulturhaus Völkerfreundschaft entfällt. Die Nachtlinie N1 verkehrt ab Klingetal über Treppenberg, Simonsmühle, Otto-Nagel-Str., Immenweg, Westkreuz, Messegelände weiter nach Westkreuz; Kulturhaus Völkerfreundschaft und Birnbaumsmühle entfallen.

SVF-Kundenzentrum: Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet