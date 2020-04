Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Bedingt durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bleibt auch das Haus der Offiziere (HdO) auf unbestimmte Zeit geschlossen – und das, obwohl das HdO-Team in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum feiern wollte.

"Wie unzählige andere Veranstalter befinden wir uns in einer sehr schwierigen, mittlerweile existenzbedrohenden Situation. Mit Partys und größeren Veranstaltungen erwirtschaften wir normalerweise unseren Eigenanteil, der nicht nur viele spannende kleinere, nicht kostendeckende Formate ermöglicht, sondern auch 50-70 Prozent der Gesamtausgaben des HdO deckt. Was dieser Komplettausfall auf der Einnahmenseite bedeutet, während die Kosten weiterlaufen, liegt auf der Hand", so Geschäftsführer Andreas Walz, der mit seinem Team nichtsdestotrotz weiterhin, den Laden am Laufen hält "Während wir sonst Woche für Woche ein abwechslungsreiches Programm für unser Publikum auf die Beine stellen, befinden wir uns jetzt beispielsweise im täglichen Gespräch mit anderen betroffenen Veranstaltern sowie Landtagsabgeordneten aller Parteien, um die Situation für gemeinnützige Vereine und Festivals im Land Brandenburg, von denen sehr viele durch das Raster aktueller Förder-und Unterstützungsmaßnahmen fallen, zu verbessern und darauf hinzuwirken, dass diese Akteure mit ihrem kulturellen Angebot auch nach überstandener Krise noch da sind. Videokonferenzen, Schadenskalkulationen und stetige Neubewertungen der Lage sind also anstelle der Vorbereitung von Partys und Lesungen, Konzerten und Poetry Slams getreten", so Walz weiter.

Um die Zeit bis zur Wiedereröffnung zu überbrücken, hat sich das HdO-Team zudem ein Programm fürs heimische Wohnzimmer überlegt. Unter "ALLES WIRD STREAM" werden auf der Youtube-Seite www.youtube.com/user/jugendkulturfabrik mittwochs und samstags Live-DJ-Sets, Konzerte, Poetry Slams und spannende Workshops. Los geht es am Samstag, 25.04.2020 um 20.00 Uhr mit einem DJ Set von RO und Madsto /Propaganda Musik.

Außerdem hofft Walz, im September ein lang geplantes Jubiläum feier zu können: "Das Haus der Offiziere wird 20 Jahre alt, was uns sehr freut, ein bisschen stolz macht und ein wirklich guter Anlass zum Feiern wäre. Schon seit Jahresbeginn waren wir deshalb mit der Planung diverser Aktivitäten und Veranstaltungen zu unserem Jubiläum beschäftigt. Auch in den vergangenen zwei Jahrzehnten hatten wir immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen, angesichts der derzeitigen Situation bleibt jedoch nur zu hoffen, dass wir unsere Tür zu gegebener Zeit wieder öffnen können. Entmutigen lassen wir uns vorerst nicht."