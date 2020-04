Redaktion

Nauen An der Nauener Graf-Arco-Schule wird fleißig gebaut. Eigentlich hätte jetzt Richtfest für das neue Multifunktiongebäude gefeiert werden sollen. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. So schlug Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) am Montag nur mit DLG-Chef Carsten Zieris den traditionellen Nagel ins Gebälk.

Auf dem Schulgelände entsteht neben dem Multifunktionsgebäude auch ein neues Hortgebäude mit 150 Plätzen. Die Arco-Oberschule verfügt über einen Grundschulteil. "Wenn aber die Arbeiten an den Gebäuden – dies gilt sowohl für den Hortneubau als auch für das Multifunktionsgebäude - weiterhin im Plan liegen wie bisher, ergibt sich vielleicht eine Gelegenheit für eine Feierstunde im Spätsommer", blickte Bürgermeister Meger voraus. "Es soll dann wieder ein Fest sein, das Schülerinnen und Schüler mitgestalten dürfen."

Läuft alles nach Plan, wird das Hortgebäude im September 2021 und das Multifunktionsgebäude zum Jahresende 2021 fertig gestellt werden. Erst im September 2019 war der Grundstein für das Multifunktionsgebäude gelegt worden. Wie Meger sagte, soll es sowohl für den Schulbetrieb als auch für Veranstaltungen des anliegenden Wohngebietes genutzt werden. In der Planung ist auf dem Schulgelände weiterhin der Bau einer Dreifeld-Sporthalle.

In die zukünftige Nutzung des Hortneubaus, für den die Stadt Mittel aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" sowie aus dem Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" erhält, ist noch vielfältiger. Viele Vorschläge, die im Rahmen des Stadtentdeckerprogramms gesammelt wurde, konnten aufgegriffen werden. Unter anderem wird die Kinder eine Bibliothek mit Lesefenster und ein Sport- und Bewegungsraum erwarten.Ein Kreativraum und ein schallisolierten Tanz- und Verkleidungsraum mit großem Spiegel ergänzt das Angebot. Außerdem sind vier Klassenräume vorgesehen, die auch als Hausaufgabenraum genutzt werden können.