Sommerfeld (MOZ) Erst stand er stundenlang in Unterwäsche an seinem Auto. Später durchbrach er mit dem Wagen einen massiven Gartenzaun. Die Polizei hat am Samstagabend einen offenbar geistig verwirrten Mann in Sommerfeld aufgegriffen. Ein Notarzt wies den 84-Jährigen später in die Psychiatrie ein.

Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 22.30 Uhr darüber informiert, dass sich der leicht bekleidete Mann bereits seit mehreren Stunden im Löwenberger Weg am Straßenrand aufhält und auf Ansprache nur mit wirren Äußerungen reagiert. Bis zum Eintreffen der Polizei und des Rettungswagens versuchte der Mann, mit seinem Pkw loszufahren, verlor aber die Kontrolle über sein Fahrzeug, rammte einen massiven Zaun, durchbrach diesen und fuhr auf ein Grundstück. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 12 000 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.