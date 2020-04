Manuela Bohm

Neu Dessau/Milow (MOZ) Beim Überholen kam es in Neu Dessau bei Milow am Samstagvormittag zu einem Unfall. Eine 76-jährige Autofahrerin wollte das Fahrzeug vor sich überholen. Dieses wollte aber nach links auf eine Grundstückauffahrt einbiegen. Es kam zur Kollision. Die 41-jährige Fahrerin des abbiegenden Fahrzeugs wurde dabei schwer verletzt, wie es im Polizeibericht heißt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Überholende blieb unverletzt. Ein Schaden von rund 8.000 Euro entstand an beiden Fahrzeugen. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt, wie die Polizei mitteilt.