Markus Kluge

Lindow (MOZ) Eine vier Meter lange Buchsbaumhecke ist in der Nacht zu Sonntag an der Lindower Bahnhofstraße verschwunden. Zeitgleich wurden ebenfalls aus an der Bahnhofstraße Pflanzen aus einem Blumenkübel und Blumenkästen von einem Balkon an der Ernst-Thälmann-Straße gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich aufetwa 510 Euro.