Markus Kluge

Kyritz (MOZ) In Kyritz ging am Samstagabend ein Trinkgelage anders als erwartet aus. Am frühen Abend besuchte ein 25-Jähriger seinen 36-jährigen Kumpel in dessen Wohnung an der Perleberger Straße. Nach einer Flasche Schnaps beleidigte der Gast den Wohnungsinhaber und schlug ein Loch in die Wand. Der 36-Jährige wollte seinen Freund nun aus der Wohnung haben, wurde jedoch von dem 25-Jährigen geschlagen. Dieser tat dann so, als wolle er sich bei seinem Freund entschuldigen und nahm ihn in den Arm. Allerdings biss er ihm dabei unvermittelt in die Nase. Der Ältere flüchtete vor Angst aus seiner Wohnung, wobei er vom Jüngeren verfolgt wurde. Da der Streit auf der Straße weiterging, informierten Zeugen die Polizei. Durch die Beamten wurde der Beißer gestellt und belehrt. Anschließend wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch gegen ihn gefertigt.