Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Kreisverwaltung Oder-Spree hat am Montag den ersten Covid-19-Todesfall im Kreis bestätigt.

Die verstorbene Person habe im Kreis gelebt, sei aber in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises behandelt worden. Angaben zum Geschlecht, Alter und möglichen Vorerkrankungen hat die Kreisverwaltung nicht gemacht. In der vergangenen Woche war im Klinikum Bad Saarow ein 83-jähriger Mann gestorben, bei dem im Zuge seines Aufenthalts im Klinikum eine Infektion mit dem neuartigen SARS-CoV-2-Virus festgestellt wurde. Der Mann war wegen einer schwerwiegenden Vorerkrankung in Bad Saarow behandelt worden. Die Zahl der nachweislich bestätigten Corona-Infektionen gibt der Kreis weiter mit 105 an. 73 erkrankte Personen gelten als wieder geheilt.

Landrat Rolf Lindemann bedauert den Todesfall ausdrücklich. Er mahnte zudem, dass dies für jedermann ein Grund mehr sei, sich an die Abstandsregeln und die weiteren Einschränkungen der persönlichen Freiheit zu halten, um die Corona-Pandemie weiter einzudämmen.

Der Landkreis hat am Montag zudem mitgeteilt, dass ab kommender Woche wieder der reguläre Fahrplan für Busse und Bahnen im Landkreis gilt. Ursprünglich sollte der Ferienfahrplan noch mindestens bis zum 30. April in Kraft bleiben. Es sei aber absehbar, dass immer mehr Kinder wieder am regulären Unterricht in den Schulen teilnehmen werden.

