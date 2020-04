Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Das Kellerkind im Oranienwerk setzt in der verordneten Schließzeit auf den digitalen Austausch mit den Publikum und sammelt Spenden. Denn der soll auch nach dem Lockdown weitergehen.

Es war eine durchaus gesellige Runde, die die Kellerkind-Wirte Thomas Schenk und Steve Kirschke Samstagabend in ihrer Kneipe im Oranienburger Oranienwerk begrüßten. Es wurde geplaudert und gespielt. Und als am Ende alles vorbei war, blieb bei einigen durchaus das Gefühl zurück, in diesen abgeschotteten Zeiten mal wieder etwas unternommen zu haben.

Mitnichten haben Schenk und Kirschke am Wochenende die strengen Corona-Regeln gebrochen. Physisch anwesend im Kellerkind waren am Sonnabend tatsächlich nur die Betreiber selbst. Alle anderen stießen zum Livestream bei Facebook, der von zwei Kameras im Lokal aufgenommen wurde, dazu und feierten mitten in der Corona-Krise eine kleine Premiere. Erstmals wurde am Sonnabend im Kellerkind ein Kneipenquiz veranstaltet. "Das hatten wir schon lange vor", erzählt Thomas Schenk. Dass die Premiere aber ohne Publikum, dafür aber online über die Bühne geht, war so eigentlich nicht geplant. Die Idee sah einen Moderator auf der Bühne vor vollem, trinkfreudigen Saal vor.

Der Saal bleibt am Sonnabend leer, die Trinkfreude der Gäste spült dem Kellerkind keinen Cent in die Kasse und trotzdem haben alle ihren Spaß. Die insgesamt zehn Fragen werden wie im Fernsehen mit je vier Antwortmöglichkeiten im Facebook-Stream eingeblendet. Um mitspielen zu können, bekommen die Zuschauer einen Spielcode, der auf der Internetplattform Kahoot! eingegeben werden muss. Dort wird auch geantwortet. Thematisch drehen sich die Fragen um Bier, Geografie, Märchen und Musik. Wer am schnellsten die richtige Antwort liefert, bekommt die meisten Punkte. Wobei sich der Faktor Zeit an diesem Abend als Schwachstelle erweist. Denn die Übertragung über Facebook erfolgt mit einiger Verzögerung, was für die Moderatoren schon ein kleines Hindernis darstellt. Wer zu Hause versehentlich den Stream kurz stoppt, gerät schnell ins Hintertreffen. Am Ende spielt das aber keine Rolle. Das Publikum ist amüsiert. Dabei sein ist alles. Nach dem Spiel werden dann noch Neuigkeiten von den Baustellen im Oranienwerk verkündet und eine zweite Quizrunde mit den späteren Gästen gespielt, bevor sich dann alle wieder verabschieden. Der Wunsch nach weiteren Quizabenden ist einhellig. Schon am Freitag um 20 Uhr soll es wieder soweit sein.

Spendenaufruf gestartet

Die Vorbereitungen dafür laufen auch schon. Bereits vor einer Woche haben Schenk und Kirschke einen Spendenaufruf im Internet gestartet. "Wir wollen in entsprechende Technik investieren – und im Moment kommt über den Barbetrieb ja kein Geld rein", sagt er. Die zweite Kamera am Wochenende war nur geborgt. Etwas mehr als 1 000 Euro kamen schon zusammen. Die neue Technik soll nicht nur für die Kneipenquiz-Abende in der Corona-Schließzeit dienen, sondern auch später ihren Zweck erfüllen. Wenn irgendwann mal wieder Konzerte und Comedyabende im Kellerkind erlaubt sind oder auch Podiumsdiskussionen dort stattfinden, wollen Thomas Schenk und Steve Kirschke die Veranstaltungen im Internet übertragen, sofern die Künstler einverstanden sind. "Oft können Leute nicht zu unseren Veranstaltungen kommen, weil sie zu Hause ihre Kinder hüten müssen. Dann senden wir sie zu ihnen nach Hause. Daran verdienen wir nichts. Das ist ein Non-Profit-Projekt", sagt Thomas Schenk auch mit Blick auf die vielen Spender.

Ansonsten haben die Kellerkind-Betreiber versucht, die bisherige Schließzeit sinnvoll zu nutzen. "Wir haben ein bisschen gebaut, unter anderem unseren Hintereingang etwas verbreitert", sagt Thomas Schenk. Sorgen um die Zukunft ihres Lokals machen er und Steve Kirschke sich nicht. "Wir sind optimistisch und glauben, dass wir die Krise wirtschaftlich überstehen."

