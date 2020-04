Burkhard Keeve

Grüneberg (MOZ) Mit einem kleinen Video (#we remember #trotz Corona) beteiligen sich auch die Grüneberger Jugendlichen vom Projekt "überLAGERt" am virtuellen Gedenken zum 75. Jahrestag der Befreiung der ehemaligen Konzentrationslager.

Das Online-Gedenken hält der 23-jährige Tony Sieg vom Projekt für "eine tolle Idee, um auch junge Leute darauf aufmerksam zu machen". Viele Jugendliche seien in den sozialen Medien unterwegs, damit würden die Gedenkstätten "eine neue Form des Gedenkens annehmen". Das Grüneberger Video haben Anne Pohland (24 Jahre), Tony Sieg und der 16-jährige Julius Röper aufgenommen, darin berichten sie, was in Grüneberg eigentlich geplant war und welche weiteren Ideen es gibt. So sollte beispielsweise eine Gedenktafel in Ravensbrück enthüllt werden. Damit wollen sie im Stammlager an die ehemaligen Häftlingsfrauen in Grüneberg erinnern. Die Gedenktafel soll an der individuellen Gedenkmauer einen Platz finden. Geplant ist zudem, den Gedenkort in Grüneberg zu erweitern. Nach den virtuellen Gedenktagen wollen die Jugendlichen jetzt ihren eigenen Gedenktag vorbereiten. Sie beschäftigen sich mit einzelnen Häftlingsschicksalen und legen zu jeder Person einen eigenen Hefter an. Außerdem ist eine besondere Musikteilnahme geplant.

Das Video kommt auch bei Axel Drecoll gut an. "Das ist lebendige Erinnerungskultur", teilt der Leiter der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten den Jugendlichen mit und verspricht, die Gruppe in Grüneberg einmal zu besuchen.

Das Video gibt es unter: www.instagram.com/gedenkstaettenbrandenburg.