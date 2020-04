Thomas Pilz

Ravensbrück Mit zahlreichen Beiträgen im Internet hat die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten an die Befreiung auch des KZ Ravensbrück vor nunmehr 75 Jahren erinnert.

Die Initiative für einen Gedenkort KZ-Uckermark hat sich dieser Art der Würdigung und Mahnung jetzt angeschlossen. Allerdings mit einem herausragenden Unterschied. Ein Podcast ist nämlich eingerichtet worden – also von den Autoren der Initiative selber ins Internet eingestellten Audiobeiträgen, die man abonnieren kann.

"Dieses Jahr können wir uns nicht zu einer gemeinsamen Gedenkfeier auf dem ehemaligen Lagergelände treffen. Das macht uns traurig. Doch wir möchten euch aufrufen und einladen, an diesem Tag trotzdem ein Zeichen zu setzen", heißt es dazu in einem Aufruf, der im Vorfeld des Jahrestages verbreitet wurde.

Der Podcast, also diese Internet-Radiosendung, sei für interessierte Nutzer erstellt worden, die ihn von der Website der Uckermark-Initiative herunterladen können. Mehr noch: In einigen "freien Radiosendern" könnten die Audio-Beiträge nachgehört werden.

Was wird inhaltlich geboten? Zum Beispiel Reden zur Befreiungsfeier, Musik, Gedichte, Zitate von Überlebenden und ein Überblick zur Geschichte und Nachgeschichte des Lagers. "Hört euch die Sendung an und sagt sie anderen weiter", werden die Nutzer aufgefordert.

Eigene Plakate aufgehängt

Dieser Gedenk-Podcast ist aber nur ein Teil der Aktivitäten der Uckermark-Initiative. Mitstreiterinnen und Unterstützerinnen werden ermutigt, am eigenen Wohnort selber gestaltete Plakate aufzuhängen, mit denen an die Opfer im KZ Uckermark, zumeist junge Mädchen, erinnert werden soll.

"Wir haben Plakate gestaltet und hoffen, dass sie weite Verbreitung finden – und an vielen Orten zu einem kurzen Innehalten, zum Nachdenken und zum Handeln anregen", heißt es in einer Mitteilung der Gedenkort-Aktivistinnen. Unterstützer mögen diese Plakate ausrucken und aufhängen, beziehungsweise über Social-Media-Kanäle weiter verbreiten. "Malt eigene Transpis und hängt sie an Balkone und Fenster. Wir freuen uns über Fotos von allen Gedenkzeichen für unsere Website", betonen die Akteurinnen.

Zugleich setzten die Mitglieder der Initiative Uckermark auch außerhalb des Internets ein Zeichen: Am Sonntag kamen sie mit Vertreterinnen der Lagergemeinschaft Ravensbrück/Freundeskreis zusammen, um der Opfer des Frauen-KZ Ravensbrück in würdiger Form zu gedenken – selbstverständlich unter Berücksichtigung der zurzeit geltenden Einschränkungen wegen der Pandemie.

Mahnende Worte

Seit Sonntag können im Internet auch die zahlreichen Beiträge, Wortmeldungen, künstlerischen Projekte und Diskussionen gehört, gelesen und gesehen werden, die von der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten produziert wurden.