Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Zunehmend machen sich Verunsicherung und Verärgerung breit wegen des weiter andauernden Betriebsverbotes für gastronomische Einrichtungen und Beherbergungsbetriebe. Der Gastronom und Vorsitzende des Tourismusvereins Fürstenberger Seenland, Tom Schonig, beklagte am Montag: "Die Gastronomie in Brandenburg befindet sich im freien Fall." Wenig nachvollziehbar sei, dass Einzelhandelsläden und Büchereien wieder öffnen könnten, Anbieter von Ferienwohnungen sowie Gaststätten aber die Füße still halten müssten. Schonig kündigte an, er werde mit Yvonne Nägel aus dem Vorstand des Tourismusvereins am Donnerstag beraten, wie man für die Tourismusbranche jetzt am besten Lobbyarbeit betreibt. Man plane, einen Brief an die zuständigen Stellen zu verfassen.

Die weiteren Lockerungen des Kontaktverbotes seien zwar zu begrüßen, erklärte Olaf Bechert, Geschäftsführer der Regio-Nord. "Vermisst werden jedoch gleichartige Lockerungen auch für den Gastronomie- und allgemeinen Tourismusbereich." Hier fehle es an jeglichen Formulierungen zu zeitlichen Perspektiven. Man traue den Gastronomen und Touristikern aber die gleiche Sorgfalt wie Einzelhändlern zu.

In den sozialen Medien macht sich allmählich Unverständnis über das Betriebsverbot für Gaststätten breit. Viele Gastronomen dagegen bieten in den sozialen Medien weiterhin ihren Lieferservice an.