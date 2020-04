Hohlräume unter dem Kirchenschiff in Rehfeld. Von links Christa Emmerich, Pfarrer Michael Uecker, Angelika Reit und Klaus Emmerich rund um die Öffnung der ehemaligen Heizung, die laut eines damaligen Schriftwechsels wohl 1909/10 eingebaut wurde. Wie das Beheizen des Kircheninnern in Zukunft erfolgen soll, muss zwischen allen Beteiligten noch abgeklärt werden, Varianten sind mehrere denkbar. © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Rehfelde Sanierungsarbeiten in älteren Gebäuden sind immer ein gewisse Wundertüte, nicht alles kann da immer bis ins letzte Detail so ablaufen, wie es im Vorfeld mal genau geplant war.

Noch mehr ist dies der Fall, wenn es sich gleich um ein mehrere Jahrhunderte altes Gemäuer wie eine Kirche handelt – in diesem Fall jene, die im historischen Siedlungskern von Rehfelde-Dorf das Herzstück und architektonische Wahrzeichen bildet. Schon seit dem Vorjahr ist das Denkmal neben der Ortsdurchfahrt eine Baustelle: Ostern 2019 war zuvor der letzte Gottesdienst, der noch von der Gemeinde im Innern gefeiert werden konnte, bevor es losging. Seither müssen sich die Gläubigen für ihre Zusammenkünfte, die derzeit wegen der Corona-Krise ohnehin ausfallen, mit Provisorien an anderer Stelle begnügen, während die Kirche zum Wirkungsareal der Handwerker geworden ist.

Ein erster Teilerfolg dieses längeren Prozesses ist allerdings gerade von außen nicht zu übersehen. Denn im oberen Drittel des Gebäudes sind die Arbeiten im Bereich von Dachstuhl und Dach über Kirchenschiff, Chorraum und der seitlich vorgelagerten Sakristei mittlerweile abgeschlossen. Hellrot leuchten die neuen Steine der Eindeckung in der Frühlingssonne.

"Das sind keine normalen Biberschwänze, sondern sogenannter Klosterbiber", erklärt Klaus Emmerich, der als Baubeauftragter seitens des Förderkreises gerade mit seinem Sachverstand noch regelmäßiger als Pfarrer Michael Uecker bei den Baubesprechungen dabei ist und alle Vorgänge genauestens verfolgt. Klosterbiber, der ist anderthalb Zentimeter dick, noch belastbarer. Gebrannte Steine, die sich nicht mit Wasser vollsaugen wie die Betonsteine, die es in der früheren Eindeckung einmal waren. Eine Ecke über der Sakristei ist etwas ausgespart, dafür mit Zinkblech verkleidet. Damit soll verhindert werden, dass sich dort künftig wieder Nässe staut, wie es in der Vergangenheit häufiger der Fall war, wenn sich dort Schneereste sammelten, das Wasser nicht so gut ablaufen konnte und sich den Weg nach innen bahnte.

Schon im Dachbereich hat sich im Detail einiges an Mehraufwendungen bei den realen Arbeiten ergeben, weil nicht alle Schäden beim Holzgutachten vorab schon so genau absehbar waren. Doch noch weitaus gravierender sind die Überraschungen, die sich im Kircheninnern ergeben haben. Denn nicht nur stießen die Arbeiter dort beim Aufnehmen der bisherigen Fußbodenschicht auf einen historischen Steinfußboden darunter. Sondern auch auf die alte Heizungsanlage, die wohl 1909/10 unter dem vorderen Bereich des Schiffes installiert wurde, wie Pfarrer Uecker mittlerweile in einem Bündel Unterlagen gefunden hat. Dabei handelt es sich um den damaligen Briefwechsel in der Sache Heizungseinbau zwischen der Gemeinde und dem Königlichen Konsistorium der preußischen Provinz Brandenburg, also der Landeskirchenverwaltung.

Zugang an der Seitenwand

Der Zugang zum ehemaligen Heizungskeller befindet sich heute noch draußen an der Seitenwand. Und Emmerich selbst kann sich noch erinnern, wie er dort als Kind dereinst gespielt hat: "In Betrieb war der Ofen da aber schon nicht mehr." Unter dem teilweise aufgenommenen Steinfußboden sind nun auch im Innenraum die Öffnungen von Brennkammer und Lüftungsschächten sichtbar. Der Rauchabzug erfolgte seinerzeit über den später zugemauerten Schornstein in der Ecke.

Wie sich die Heizung in der Rehfelder Kirche künftig konkret gestalten wird, das ist nun ein Abstimmungsprozess zwischen allen relevanten Stellen, also Gemeinde/Förderkreis, Architekt, kirchliches Bauamt und Denkmalschutz. Denkbare Varianten gibt es auch von Vorbildern anderer Gotteshäuser einige, sagt Klaus Emmerich. Doch was hinsichtlich technisch-praktischer und preislicher Aspekte sowie möglicher Auflagen in Frage kommt, muss erst ergründet werden.

Rückblickend weiß der alteingesessene Dorfbewohner jedenfalls, dass die Öfen in den Jahrzehnten zu DDR-Zeiten häufiger wechselten. Erst war es noch der eiserne Kanonenofen, "etwa Mitte der Siebzigerjahre haben wir dann den Kachelofen eingebaut", zwischendurch war auch noch ein anderer in Betrieb. Gut erinnern kann sich Emmerich jedenfalls auch noch an den Austausch der Rohe sowie das Aufmauern eines neuen Schornsteinkopfes vor etwa 35 Jahren. Ganz viel passierte damals in Eigenleistung, an fachkundigen Helfern mangelte es nicht.

Derzeit ruht das Baugeschehen in der Rehfelder Kirche vorübergehend. "Die nächsten Leistungen müssen erst ausgeschrieben werden", benennt der Pfarrer einen Grund dafür, zuvor sind auch die diversen offenen Fragen zu klären. Die betreffen noch weitere Details wie die Gestaltung der Sitzmöbel. Statt fester Bänke hätte die Gemeinde für die künftig umfangreichere Nutzung auch für kulturelle Zwecke gern eine flexiblere Bestuhlung, wozu es mit dem Denkmalschutz aber noch weiteren Klärungsbedarf gibt. Ebenso zum Steinfußboden. Emmerich würde den gern mindestens im noch soweit gut erhaltenen Mittelgang sichtbar belassen, beim Denkmalschutz ist dies womöglich noch großflächiger vorgesehen. Da die entfernte spätere Oberschicht aus Gussasphalt bis unter den Rehfelder Altar reichte, muss dieser vorübergehend wohl etwas angehoben werden, damit sein Sockel für die Zukunft gegen eindringende Feuchtigkeit mit einem neuen Unterbau geschützt wird.

Kosten und Zeitplan noch unklar

Was all das kostenmäßig in den folgenden Bauabschnitten ausmacht, ist noch völlig unklar. Angelika Reit, Vorsitzende des Förderkreises, freut sich jedenfalls noch immer, dass die Sanierung inzwischen überhaupt läuft: "Das ist ein schönes Gefühl, auch wenn es sich jetzt vielleicht noch um einiges länger hinzieht", sagt sie. Jene Kulturveranstaltungen im Gemeinderaum, die momentan wegen der Corona-Krise ausfallen, sollen später nachgeholt werden, kündigt sie an.