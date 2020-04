dpa

Potsdam (dpa) Brandenburg lockert einen Teil der Beschränkungen in der Corona-Krise. Kleinere Geschäfte dürfen bald wieder öffnen, Schulen machen schrittweise auf. Die zuletzt vereinbarten Regeln gelten vorerst bis maximal 8. Mai. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach am Freitag von einem "Stückchen mehr Freiheit", sagte aber auch: "Wir sind weit von Normalität entfernt." Was öffnet wann?

22. APRIL: Bisher haben Supermärkte, Apotheken, Baumärkte, Poststellen und Tankstellen offen. Nun sollen ab Mittwoch auch Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche - das entspricht einem Handball-Spielfeld - öffnen, auch in Einkaufszentren. Das gilt ebenso für Auto-, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Galerien, Museen, Tierparks öffnen ebenfalls unter Hygieneauflagen und ohne Warteschlangen. Aber nicht alle öffnen - wie das Filmmuseum mit interaktiven Ausstellungen. Hotels und Gaststätten sollen noch zu bleiben - es sei denn, es gibt Abhol- oder Lieferservice. Berlin will Läden bis 800 Quadratmeter Mittwoch oder Donnerstag aufmachen.

27. APRIL: Die Kita-Notbetreuung wird ausgeweitet: Auch Alleinerziehende können ihr Kind dann betreuen lassen. Die Regelung, dass für eine Notbetreuung schon ein Elternteil in einem in der Krise wichtigen Beruf ausreichend ist, wird ausgeweitet. Dann gilt das etwa für Gesundheit, Behörden, Polizei, Energie, Landwirtschaft, Medien. Schüler, die in diesem Jahr Fachoberschulreife oder Erweiterte Berufsbildungsreife machen wollen, können ab diesem Tag wieder zum Unterricht. Das gilt für Schüler der 10. Klasse an Oberschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und bestimmten Förderschulen. Am 20. April begannen bereits die Abiturienten mit den Prüfungen.

30. APRIL: An diesem Tag wollen Bund und Länder erneut darüber beraten, ob es weitere Lockerungen geben kann. Ursprünglich hatte Brandenburg seine Beschränkungen vom Ende der Osterferien am kommenden Sonntag bis vorerst zum 3. Mai verlängern wollen. Um aber mehr zeitlichen Puffer zu haben nach der Bund-Länder-Runde gelten die Corona-Regeln nun bis längstens 8. Mai.

4. MAI: Die Schulen sollen an diesem Tag für die Klassen öffnen, die im nächsten Jahr einen Schulabschluss planen: Das sind die Jahrgangsstufen 9 in Oberschulen, Gymnasien und Gesamtschulen, 11 an Gymnasien und 12 an Gesamtschulen und beruflichen Gymnasien. Die sechsten Klassen werden ebenfalls dann wieder unterrichtet. Ab 4. Mai kann man seine Haare wieder beim Friseur schneiden lassen - dort müssen aber Hygieneauflagen beachtet werden.

8. MAI: Bis längstens zu diesem Tag gelten die aktuellen Regeln in Brandenburg - was danach kommt, ist noch offen. Man darf draußen nur allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts bei 1,5 Metern Abstand unterwegs sein. Öffentliche Straßen, Plätze und Parks können nur etwa für Einkäufe, zum Arbeiten oder für Arztbesuche betreten werden. Die Parkbank ist zum Verweilen erlaubt. Berlin hat die Ausgangsbeschränkungen zunächst bis 26. April verlängert.

11. MAI: Die fünften Klassen sollen ab diesem Tag wieder in die Schule gehen können.

