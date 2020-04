BRAWO

Mittelmark (BRAWO) Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind inzwischen 375 (+12 zum Vortag) Personen infiziert. Weiterhin sind die meisten Fälle (103) in Werder (Havel) sowie in Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf, Michendorf, Schwielowsee, Nuthetalund Kloster Lehnin zu verzeichnen.

Es werden aktuell 73 (-5) der infizierten Personen stationär (außerhalb von Potsdam-Mittelmark) betreut. Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis hat sich gegenüber gestern um zwei Menschen auf insgesamt 21 erhöht.Der Erkrankung sind elf Menschen aus Werder (Havel), drei aus der kreisangehörigen Stadt Beelitz und zwei aus Bad Belzig, jeweils einer aus der Gemeinde Groß Kreutz (Havel), Kloster Lehnin, Kleinmachnow sowie den Ämtern Brück/Mark und Niemegk erlegen.

Das Städtische Klinikum Brandenburg hat die koordinierende Rolle für die Region Havelland Fläming übernommen. Grund ist die Situation der Krankenhäuser Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam und im St. Josefs Krankenhaus in Potsdam. Dem Netzwerk gehören alle in dem Bereich ansässigen Kliniken an, um sich kollegial und ressourcenorientiert abzustimmen. Dieses Netzwerk wurde auch bei den im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Bad Belzig verzeichneten Covid-19 Fällen genutzt, die dort durch Verlegung aus dem Haupthaus in Potsdam auftraten. Die Patienten waren zuvor jedoch abgestrichen und negativ getestet. Erst ein weiterer Abstrich in Bad Belzig ergab dann sechs Patientenfälle und vier Fälle beim medizinischen Personal; darunter eine Leasing-Kraft, die seit über einer Woche nicht mehr im Haus tätig war. Die betroffenen Mitarbeitenden befinden sich in häuslicher Isolierung. Inzwischen wurden fünf Patienten verlegt, nur ein Patient wird aus medizinischen Gründen noch in Bad Belzig versorgt. Ein entsprechender Verlaufsabstrich vom 14. April war negativ.Das gesamte Bad Belziger Personal ist auf Covid-19 getestet. Ein erneuter Durchlauf wurde inzwischen gestartet.

Nach den positiven Tests in den Seniorenpflegeheimen in Werder (Havel) sind dort in den vergangenen Tagen umfassend Tests bei Bewohnern und Mitarbeitenden gemacht. Die Ergebnisse waren negativ. Das Gesundheitsamt steht in engem Austausch mit den Heimleitungen sowie den dort betreuenden Hausärzten, um auf mögliche Veränderungen der Lage reagieren zu können.

Die hohen Fallzahlen in Werder (Havel) hängen auch mit der dort frühzeitig und sehr konsequent gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten gleich zu Beginn der Corona-Krise eingerichteten Anlaufstelle für Atemwegserkrankte mit Abstrichstelle zusammen. Diese wird stark frequentiert und dadurch werden viele Fälle frühzeitig erkannt, die sonst unentdeckt geblieben wären. Das zieht höhere Fallzahlen in Werder (Havel) als in vergleichbaren Kommunen nach sich.