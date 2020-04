OGA

Oberhavel (MOZ) Zwei Fünfer-Teams der Bundeswehr werden das Gesundheitsamt Oberhavel ab Donnerstag personell unterstützen. Das teilte die Kreisverwaltung am Montagabend in Oranienburg mit. Die Soldaten sollen unterschiedliche unterstützende Aufgaben übernehmen. Welche konkret, bliebt zunächst offen. Der Bund hatte den Kommunen unlängst Unterstützung während der Corona-Pandemie durch die Bundeswehr angeboten, Oberhavel danach entsprechenden Bedarf angemeldet.

Bereits am Montag hat Oberhavel vom Land zusätzliche Schutzausrüstung erhalten. "Geliefert wurden 146 000 Mund-Nasenschutz-Masken, 5 000 FFP2-Masken sowie umfangreiche Mengen an Desinfektionsmittel", erklärte die Kreisverwaltung am Abend.

Im Landkreis Oberhavel sind bisher 195 Menschen positiv auf das Sars CoV2-Virus getestet worden. Davon sind 112 bereits wieder genesen.Von aktuell 78 Covid-19-Patienten im Landkreis müssen neun stationär behandelt werden. 69 Betroffene befinden sich inhäuslicher Quarantäne. 1 304 Menschen aus Oberhavel stehen derzeit temporär zu Hause unter Quarantäne, weil sie begründete Verdachtsfälle sind. 1 137 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 167 Personen steht das Testergebnis noch aus.

Die Covid-19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im gesamten Landkreis: Hennigsdorf (49), Oranienburg (31), Hohen Neuendorf (30), Velten (17), Glienicke/Nordbahn (17), Oberkrämer (12), Mühlenbecker Land (10), Birkenwerder (6), Löwenberger Land (6), Leegebruch (5), Liebenwalde (5), Zehdenick (5) und Amt Gransee (2). In Fürstenberg/Havel und Kremmen gibt es bislang keine gemeldeten Covid-19-Fälle.