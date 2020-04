Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Aus dem geplanten globalen Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung wird in der ursprünglichen Form nichts. Statt auf die Straße wird der Protest daher ins Netz gebracht. Dort soll mit gesundheitlich unbedenklichen Protestformen auf die Klimakrise aufmerksam gemacht und eine effiziente und gerechte Bekämpfung eingefordert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Bewegung.

Livestream und Social Media

Wie also funktioniert der Protest im Netz? Als Grundlage dient ein Livestream auf YouTube, auf dem ein Demoprogramm übertragen wird. Dieser Beitrag wird auf dem Youtube-Kanal von "Fridays for Future DE" zu finden sein. Zeitgleich können sich Nutzerinnen und Nutzer von Social-Media-Kanälen wie Twitter und Instagram unter dem Hashtag #NetzstreikFürsKlima und #FightEveryCrisis bei dem Protest einklinken. In anderen Städten wurden im Vorfeld Schilder gesammelt, um diese nach Berlin zu schicken "Wir sind da einen anderen Weg gegangen", so Corvin Drößler von der Neuruppiner Ortsgruppe der Klimaaktivisten. So sind alle Neuruppiner, die den Protest unterstützen wollen, aufgefordert, eigene Plakate gut sichtbar in der Stadt aufzuhängen. Dass aus der erwarteten Demonstration in der Fontanestadt nichts wird, sei schade, sagt Drößler. "Wir hatten uns viel überlegt und ein sehr gutes Konzept", berichtet er. Doch die Krise machte das zunichte. Und der nun ins Leben gerufene bundesweit einheitliche Protest sei eine gute Alternative.

Neuruppiner im Livestream

Auf Neuruppiner Akzente muss in der bundesweiten Übertragung, die am Freitag um 11.30 Uhr beginnt, aber dennoch nicht verzichtet werden. "Kleinere Ortsgruppen konnten sich im Vorfeld bewerben. Wir haben das gemacht und ein Zeitfenster von zehn Minuten bekommen", so Drößler. Gemeinsam mit Mitstreiterin Emma Kiehm wird er dort Gelegenheit haben, auch die Sicht von Neuruppiner Jugendlichen dazulegen – vor einem deutlich größerem Publikum als sonst. Wann genau die Neuruppiner an der Reihe sein werden, ist noch nicht klar. Die Demonstration im Netz geht schließlich von 12 bis 14 Uhr. "Irgendwann dazwischen sind wir dran", so Drößler. Einen ersten Test, wie das alles zusammen funktionieren kann, starten die FFF-Aktivisten übrigens heute, damit am Freitag auch alles möglichst reibungslos über die virtuelle Bühne gehen kann.