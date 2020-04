Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Unverändert ist die Lage der 25 bolivianischen Musiker, die mittlerweile seit dem 10. März in Rheinsberg in der dortigen Musikakademie verweilen müssen. Wegen der Corona-Krise konnten sie ihr Konzert beim "MaerzMusik"-Festival im Haus der Festspiele in Berlin nicht spielen, aber auch nicht vom Probenort aus direkt in ihre Heimat zurückreisen. Der bolivianische Botschafter Gustavo Ramiro Espinoza Trujillo, der vor gut drei Wochen in Rheinsberg zu Gast war, und Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD), die Anfang April das Orchester besuchte, konnten an der Situation ebenfalls nichts ändern. "Das Hauptproblem ist nach wie vor, dass es keine Flüge nach Bolivien gibt", sagte Barbara Maria Zollner von der Musikkultur Rheinsberg am Montag. Weil aufgrund der Pandemie die Flüge der Musiker nach Südamerika gestrichen wurden, hatten diese stattdessen Gutscheine als Ersatz bekommen. Zwischenzeitlich sei zudem auch noch die Fluggesellschaft pleite gegangen.

Die Musiker im Alter von 17 bis 34 Jahren würden aber jeden Tag mit ihren Familien in La Paz und El Alto telefonieren. "Sie haben auch Kontakt zur Botschaft nach Berlin. Im Grunde kann man derzeit aber nichts bewirken", so Zollner. Die Projektpartner, auf deren Einladung das Orquestra Experimental de Instrumentos Nativos nach Deutschland gekommen war, kümmere sich zudem um die Übernahme der Kosten, die so nie budgetiert war. "Alle bemühen sich sehr", so Zollner.

Den Musikern bleibe nichts anderes übrig, als zu proben und dabei die aktuelle Lage künstlerisch zu verarbeiten. "Wir können gespannt sein, was dabei am Ende herauskommt", so Zollner.