Ostprignitz-Ruppin Im Raum Neuruppin und Fehrbellin gibt es bei den Linien der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) ab sofort mehrere Veränderungen.So verkehrt die Linie 770 in Neuruppin künftig nicht mehr alle 15 Minuten, sondern nur noch alle 20 Minuten. Der Linienverlauf zwischen Alt Ruppin und Treskow bleibt wie er ist. Zusätzlich wird zwischen 6 und 18 Uhr das Wohngebiet im Bereich Treskower Ring vollständig erschlossen. Am Bahnhof Rheinsberger Tor bestehen in beiden Fahrtrichtungen Umstiegsmöglichkeiten vom und zum Regionalexpress 6. Rund um die Abfahrtszeiten des Zugs, wird die Stadtlinie 770 durch die Plus-Busse 756 und 764 verstärkt.Diese Plus-Bus-Linien 756 und 764 beginnen und enden seit Montag am Bahnhof Rheinsberger Tor, ohne Weiterfahrt auf der Linie 770. Der Streckenverlauf der Linie 764 bleibt unverändert parallel zur Linie 770. Der Plus-Bus 756 fährt montags bis freitags stündlich, am Wochenende alle zwei Stunden mit einem abgeänderten Fahrtverlauf von und nach Fehrbellin. Das Reiz-Gelände wird durch die Haltestelle Heinrich-Rau-Straße nur noch tangiert. Und während die Stadtlinie 770 das Gewerbegebiet Treskow bedient, wird der Gewerbepark Süd durch die Linie 756 erschlossen. Zeitweise wird der Plus-Bus ab dem Fehrbelliner Gewerbegebiet auch bis nach Linum weitergeführt. Durch die Änderungen auf der Buslinie 756 sind auch auf den Linien 752, 757, 766 und 777 geringfügige Verschiebungen nötig, um Anschlüsse zu gewährleisten.

Alle Fahrplantabellen gibt es auf der Internetseite www.orp-busse.de oder können über die Service-Hotline der ORP unter 03391 400618 erfragt werden.