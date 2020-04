Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Meine Frau hat die Soforthilfe letzte Woche erhalten, ich noch nicht", sagt Bernhard Sobanski, der mit seiner Partnerin jeweils ein Cateringunternehmen in Frankfurt betreibt, ohne Mitarbeiter. Da bis Ende August alle Großveranstaltungen wegen der Corona-Krise abgesagt wurden, fallen den Sobanskis Einnahmen weg, wie vom Brückenfest.

"Und Geburtstage, Hochzeiten und sonstige Feiern werden wir erstmal auch nicht beliefern", erzählt Sobanski. Beide füllten im März die Anträge für Corona-Soforthilfe auf der Internetseite der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) aus. Seine Frau bekam 9000 Euro – er bisher noch nichts.

Das Sofortprogramm soll Soloselbstständigen, Freiberuflern und kleinen Unternehmen, die durch die Coronakrise in eine "existenzbedrohliche wirtschaftliche Schieflage und in Liquiditätsengpässe geraten sind, eine schnelle und angemessene finanzielle Hilfestellung leisten". Die einmalige, nicht rückzahlbare Leistung ist nach der Zahl der Mitarbeiter gestaffelt – von 9000 bis 60.000 Euro. Weder schnell noch angemessen kamen die Finanzhilfen bei einigen Frankfurter Gastronomen an, laut einer kleinen MOZ-Umfrage.

"Bei mir kam bis heute nichts an", so Steffen Schwanitz, Betreiber der Mensa in der Handwerkskammer sowie von Stil-Catering, zur Soforthilfe. Und über die 20 auszufüllenden Seiten für seinen Café-Kredit bei der Deutschen Bank ärgert er sich ebenfalls. Unkompliziert und schnell gehe anders. Er habe nun bereits teilweise sein privates Geld ins Catering-Unternehmen stecken müssen. "Als Privatmann verstehe ich die Schutzmaßnahmen von der Regierung. Als Gastronom finde ich es blöd, dass die Gastro-Betriebe weiterhin nicht öffnen dürfen", erklärt Schwanitz. Sein An- und Abholservice von Mittagessen decke bei weitem nicht die laufenden Kosten. "Und durch den Wegfall vom Stadtfest, dem Helene-Beach-Festival und MOZ-Café beim Stadtfest sieht es nicht rosig aus", sagt Schwanitz.

Auch nicht rosig sieht es beim Gastronom Rame Hebibi "Ricky" aus, der zurzeit sein Fratelli, das Eiscafé im Spitzkrug-Multicenter (SMC) und das Restaurant Villa del Lago in Müllrose geschlossen halten muss. "Frühling und Sommer ist eigentlich unsere Haupteinnahmezeit", sagt er, der für seine 50 Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet hat. Bisher habe er noch keinen entlassen. "Aber wir brauchen auch für die laufenden Kosten, wie Miete, das Geld." Der Gastronom plant in Kürze einen Außer-Haus-Verkauf anzubieten.

Terrassen sind leer

15 000 Euro Soforthilfe erhielt dagegen Henry Binder für seinen Party- und Lieferservice. Aber: "Das Geld ist quasi für die Kosten im März gleich draufgegangen", erklärt er. Katastrophal sei ebenso der Wegfall der Jugendweihen, Hochzeiten und Geburtstagsfeiern. "Wir haben die ILB-Hilfe zügig bekommen", sagt Diane Neumann vom Restaurant "Zum Kometen". Allerdings sei das Geld durch laufende Rechnungen wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, so die Chefin von elf Mitarbeitern. Für das Lokal am Hauptfriedhof war der Wegfall des Oster-Geschäfts ein enormer Verlust. "Da sind wir normalerweise ausgebucht", sagt Neumann. Sie würde es begrüßen, wenigstens ihre Terrasse für Spargel-Essen zum 1. Mai öffnen zu dürfen. "Genug Platz für Sicherheitsabstände haben wir bei 60 Plätzen", sagt sie.

