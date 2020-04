Berlin In Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen gibt es sie bereits, die Maskenpflicht. In den anderen Bundesländern ist das Tragen von Masken weiter freiwillig. Wer ohne Maske unterwegs ist, bekommt derzeit keinen Strafzettel – noch nicht. Warum eigentlich nicht? In vielen asiatischen Ländern gibt es solche Debatten erst gar nicht, dort ist der Mundschutz seit vielen Jahren Gewohnheit.

Zum Beispiel in Südkorea, das weltweit als Beispiel im Kampf gegen Corona gepriesen wird. Dort wurde das Abflachen der Infektionskurve vorgemacht, mit Masken. Alle machen mit, nicht nur aus medizinischen Gründen, auch aus Höflichkeit. Die Menschen in Asien waren schon vor Corona viruserprobt und krisenfest, für sie stellt der Mundschutz effektive Normalität dar.

Wünschenswert wäre, dass auch wir in Deutschland und in anderen europäischen Ländern diesem Beispiel aus Asien folgen und mit dem Tragen einer Maske die Ausbreitung des Virus Sars-Cov-2 verlangsamen. Wer einkaufen geht oder im Park joggt oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, der kann nicht immer die geforderten 1,50 oder zwei Meter Abstand einhalten. Wenn alle eine Gesichtsmaske tragen würden, wäre vielen deutlich weniger mulmig zumute.

Auch die Wissenschaftler vom Robert-Koch-Institut und der Charité sprechen sich für das Tragen einer Maske aus. Bedeutet: Schaden kann es nicht, eine Maske zu tragen. Warum also nicht einfach mal versuchen? Vor allem für die Menschen, die an den Folgen einer Corona-Infektion sterben könnten. Und das sind vor allem Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen, aber auch junge Menschen, die zur Risikogruppe gehören.