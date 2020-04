Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Gerade einmal ein Jahr ist es her, dass Dr. Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken, an der Hennigsdorfer Friedrich-Wolf-Straße den Grundstein für ein Wohnhaus legte, das allein für Mitarbeiter der Klinik gedacht sein soll. Ein Jahr später können die Kliniken verkünden: Der 5,6 Millionen Euro teure Wohnblock steht unmittelbar vor seiner Fertigstellung und soll Mitte Mai bezugsfertig sein. Damit wird der zur Grundsteinlegung von Troppens vorgestellte Zeitplan genau eingehalten.

Als Erfolg können die Kliniken das insofern verkaufen, als dass es vor allem in den jüngsten Monaten galt, einige Lieferengpässe zu überwinden. "Das betraf Teile des aus China und Italien erwarteten Rohrinstallationsmaterials, aber auch Betonwerkstein aus Italien für die Treppen", berichtet Klinikensprecherin Heike Wittstock. Bei Letzteren traf auch noch der unglückliche Zustand ein, dass diese in Jessen (Sachsen-Anhalt) zwischengelagert wurden und abgerufen werden sollten, als die Kleinstadt in einem Corona-Sperrkreis lag. Auf der Kippe habe auch die Lieferung der Einbauküchen gestanden. Doch auch das Problem habe sich lösen lassen, so Wittstock.

"Der gesamte Wohnungsbestand ist bereits zur Vergabe an Beschäftigte des Verbundes der Oberhavel Kliniken vergeben", teilte Wittstock mit. Dabei handelt es sich um 35 auf drei Stockwerke verteilte Wohnungen, die über ein oder zwei Zimmer verfügen.

Beim ersten Spatenstich hatte Troppens auch davon gesprochen, dass dringend benötigte und aus dem Ausland anzuwerbende Mitarbeiter in dem Neubau an der Friedrich-Wolf-Straße einziehen sollen.rol