Ingmar Höfgen

Potsdam/Brandenburg Ein 23-jähriger Mann, der im Oktober 2019 mehrere Polizisten auf der Raststätte Michendorf Süd bedroht hatte, soll auf unbestimmte Zeit in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden. Das entschied am Montag die 3. große Strafkammer des Landgerichts Potsdam, die wegen einer schizophrenie-artigen psychischen Erkrankung seine Steuerungs- und letztlich seine Schuldunfähigkeit nicht ausschließen konnte. Deshalb folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft und sprachen ihn von den Vorwürfen der Bedrohung, der Nötigung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung frei; die Verteidigung hatte eine unbestimmte Haftstrafe beantragt. Rechtskrätig ist das Urteil noch nicht.

Der ursprünglich in Michendorf lebende Mann hatte vor rund sechs Monaten mit einer einem Sturmgewehr täuschend ähnlichen Softair-Waffe mehrere Polizisten bedroht und außerdem gedroht, sich mit einem angeblichen Sprengstoffgürtel in die Luft zu sprengen. Beide Waffen waren unecht – dem 23-Jährigen ging es darum, sich von den Polizisten umbringen zu lassen. Außer dem Polizeihund, den er mit einem echten Messer traf und der nach einer Notoperation gerettet wurde, wurde niemand anderes verletzt. Das Sondereinsatzkommando (SEK) schoss ihm schließlich drei Mal in die Beine. Die Autobahn A 10 war in jener Nacht beidseits für etwa sechs Stunden gesperrt.

Zehn Tage nach dem Pseudo-Anschlag musste das SEK erneut anrücken – dieses Mal in die Asklepios-Klinik in Brandenburg/Havel, wo er auch jetzt noch untergebracht ist. Hier hatte sich der 23-Jährige nach der ersten Nacht in der geschlossenen Psychiatrie im Badezimmer verbarrikadiert. Dann versuchte er, mit einem großen Teil eines zerbrochenen Spiegels und einer mit Scherben versehenen Gehstütze die Pfleger, Ärzte und später hinzukommende Polizisten zu attackieren. Auch dieses Mal beendete das SEK den Auftritt des Mannes, ohne ihn zu erschießen oder ernsthaft zu verletzen.

Nach Ansicht der Richter erfordert die Sicherheit der Allgemeinheit diese gravierende Maßnahme, weil sich das fremdaggressive Verhalten beim nächsten Anlass wieder Bahn brechen könnte. Sie stellten klar, dass die Unterbringung auch gelockert oder zur Bewährung ausgesetzt werden könne, wenn sich der Mann den Behandlungsangeboten stellt.