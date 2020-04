In Schwedt ist am Montag ein Brand ausgebrochen. © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) In einem Kraftwerk für die Papierfabrik Leipa ist am Montagabend kurz vor 19 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die schwarzen Rauchschwaden über der Papierfabrik waren bis nach Schwedt sichtbar.

Auch Feuerwehren der Stadt Schwedt sind zum Löschen ausgerückt. Das Kraftwerk befindet sich gerade in einer Revisionsabstellung. Noch ist unklar, was genau brennt. Nach ersten Meldungen sollen Menschen nicht in Gefahr sein.

Update: Die Papierfabrik Leipa hat inzwischen bestätigt, dass der Brand im Bereich eines Zufuhrbandes des Kraftwerks KSC ausgebrochen ist. Das Band befördert Faserabfälle der Papierfabrik, die als Brennstoff im Kraftwerk eingesetzt werden. Nach Angaben von Leipa-Werkleiter Rainer Etzel sollen keine Personen zu Schaden gekommen sein.