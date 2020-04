Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Nun kann der Brandenburger Einzelhandel langsam wieder in den Betriebsalltag zurückkehren, natürlich unter Beachtung der notwendigen Auflagen. Um diese für die KundInnen sichtbar zu machen und somit für das Einhalten der Regeln zu Sorgen, bieten die Macher von #kaufinbranne Brandenburger Einzelhändlern ein Startpaket mit nützlichen Plakaten an.

Auf den insgesamt acht Plakaten in A3 und A4 sind hilfreiche Tipps für Kunden, viele wichtige Informationen und die entsprechenden Öffnungszeiten, die den Besuch im Ladengeschäft erleichtern sollen - zum Soli-Sparpreis und individualisierbar für das jeweilige Geschäft. Solidarisch gehen drei der acht zu zahlenden Euro je Plakat-Set an den Brandenburger Tafel e.V. "Wir wollen damit einer schrittweisen Rückkehr zur Normalität unserer Geschäfte unterstützen und das Bewusstsein für den lokalen Einzelhandel stärken. Für eine lebendige Innenstadt, einen starken Einzelhandel und vielfältigen Angeboten in unserer Havelstadt", so die #kaufinbranne-Initiatoren Lars Schulze und Kati Krüger.

Weitere Informationen und die Bestell- und Kontaktdaten finden sich unter https://kaufinbranne.de/plakate/